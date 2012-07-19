Жителям Крымска разрешили не платить за воду

{1-} Жителей Крымска, наиболее серьезно пострадавшего от наводнения на Кубани в начале июля, освободят от платы за воду до ноября. Об этом на встрече с жителями города сообщил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.

Такое решение Ткачев озвучил после того, как жители города поинтересовались, кто будет платить за потраченную воду. Ее потребление за последние дни выросло вдвое, так как крымчане активно убираются в домах, отмывая их от ила и грязи.

"Те, кто пострадал, до ноября – пока не вселитесь, не отремонтируетесь, – не будете платить за воду", - приводит слова губернатора пресс-служба администрации края, сообщает РБК.

На данный момент, по словам Ткачева, Крымск практически полностью подключен к газу, к воде, в городе восстановлена канализационная есть и очистные сооружения. Около 85% пострадавших уже получили первоначальную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. В течение нескольких дней на счета жителей, которые уже подтвердили факт проживания в пострадавшем жилье, переведут единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, 6-7 июля 2012г. на Краснодарский край обрушились проливные дожди, которые стали причиной гибели, по разным данным, от 165 (данные Следственного комитета РФ) до 172 человек (данные МЧС России).

Первым удар стихии принял на себя Геленджик, где выпала пятимесячная норма осадков. Затем шестибалльный шторм обрушился на Новороссийск, в результате чего работа местного порта была приостановлена до вечера 7 июля 2012г. В Крымском районе, в частности в Крымске сложилась наиболее критическая ситуация. Вода в этой сельской местности, где преобладает одноэтажная застройка, поднималась на 7 м.

В зоне наводнения оказались более 7 тыс. домов. Полностью утратили имущество 29 тыс. человек, частично - 5,5 тыс. За медицинской помощью обратились 800 человек (400 получили травмы сильной и средней тяжести и 400 - травмы легкой тяжести), госпитализированы 185 человек, в том числе 23 ребенка.

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