Информация о россиянах, пострадавших в Бургасе, не подтвердилась

{1-} В посольстве России в Болгарии не подтверждают информацию о том, что в результате теракта в Бургасе пострадали двое россиян.

"Первоначальная информация о двух россиянах, находившихся в автомобиле на стоянке рядом с автобусом и также пострадавших от взрыва и госпитализированных, не подтверждается", - сообщил "Интерфаксу" по телефону дежурный дипломат консульского отдела посольства России в Болгарии.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в аэропорту болгарского города Бургас произошел теракт: был взорван автобус с израильскими туристами. По данным из разных источников, погибли от трех до семи человек.

Ранения получили 29 человек, из них 18 израильских туристов. Все они госпитализированы.

По словам очевидцев, подрыв автобуса мог быть делом рук смертника. Аэропорт Бургаса закрыт, все рейсы перенаправляются в аэропорт Варны.

фото: ynetnews.com

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