Под Одессой в ДТП погибли 15 коров

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Возле поселка Перейма Одесской области 18 июля грузовик ЗиЛ врезался в стадо коров. ДТП произошло на автодороге Балта-Саражинка.

10 животных погибли на месте, а еще 5 получили повреждения, не совместимые с жизнью, сообщает отдел по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Житель города Балта Одесской области не справился с управлением и совершил наезд на стадо домашнего крупного рогатого скота, которое двигалось по проезжей части дороги.

В отношении водителя 1961 г.р. составлен административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, владельцы коров намерены подать в суд на водителя грузовика с требованием возместить ущерб.

Как ранее писал Главред, в марте украинский премьер Николай Азаров, обеспокоенный сокращением поголовья скота у населения, назвал это социальной проблемой. По его словам, за 5 коров селяне могут оплатить обучение ребенка вузе.

«В прошлом году построили гораздо больше, чем в предыдущие годы: 26 молочных ферм. Но это увеличение поголовья лишь на 20 тысяч голов. В текущем году планируется построить вдвое больше: еще 40 ферм. А нам необходимо ежегодно добавлять в десять раз больше: по 200-300 тысяч голов скота», - отметил премьер на заседании Кабмина.

фото: ТСН

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