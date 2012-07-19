Покушение на киевского банкира могло быть спектаклем – СМИ

19 июля 2012, 07:52

{1-}Официальные представители МВД И Генпрокуратуры отказываются комментировать события, связанные с раскрытием покушения на известного киевского банкира, экс-вице президента «Родовид банка» и соучредителя банка «Союз» Сергея Дядечко, ссылаясь на то, что любая информация может повредить следствию, сообщает Сегодня.

В милицейском главке Киевской области сообщили, что вся информация по задержанию группы подозреваемых «закрыта руководством» и «подробности, возможно, будут позже», поскольку «еще не совсем понятно, имеют ли задержанные прямое отношение к «делу Дядечко».

В столичном главке МВД (также в анонимном режиме) высказали свою версию: мол, поскольку на данный момент не отпала окончательно версия, что покушение на банкира было спектаклем (она возникла отчасти потому, что банкир не получил серьезных ранений, его задело лишь по касательной), следствие еще не определило связь между «исполнителями» и «потерпевшим». К тому же задерживали всех шестерых якобы по весьма приблизительным оперативным «наводкам», и основными доказательствами их причастности к покушению, по некоторым данным, являются абонентские карточки, которыми они пользовались при переговорах с Дядечко по телефонам-автоматам. В общем, пока в этой загадочной истории гораздо больше вопросов, чем ответов на них.

Напомним, глава правления банка «Союз» Дядечко проходил свидетелем по делу о крупном хищении бюджетных средств в «Родовид банке». Высказывалось мнение, что его статус мог измениться на подозреваемого, поэтому, чтобы обосновать свой срочный отъезд из Украины, дабы уклониться от следствия, он мог устроить имитацию покушения, сговорившись со знакомыми.

Как стало известно, Дядечко действительно уехал за границу. По некоторым сведениям он находится в Чехии. На причастность к событиям в «Родовид банке» проверялись его деловые партнеры. За пять месяцев до покушения на Дядечко, в октябре прошлого года, покончил с собой другой ключевой свидетель по делу о финансовых махинациях в «Родовид банке», донецкий банкир Геннадий Пискун.

Как ранее писал Главред, 18 июля стало известно о раскрытии покушения на известного столичного бизнесмена, бывшего вице-президента «Родовид банка» и соучредителя банка «Союз» Сергея Дядечко, совершенном четыре месяца назад.

Напомним, вечером 19 марта «Мерседес» Дядечко был обстрелян в элитном селе Софиевская Борщаговка под Киевом. В прошитой очередью иномарке были повреждены лобовое и боковое стекла, капот, крыло, сиденья внутри салона. Банкир отделался легким испугом, а водитель получил ранение в ногу.

Шестерых подозреваемых, причастных к покушению, задержали в ночь на 15 июля в городе Стрый Львовской области. Еще один ранее объявленный в розыск гражданин, которого называют организатором покушения на Дядечко, пока на свободе. Вечером 17 июля Шевченковский райсуд столицы должен был избрать им меру пресечения и, по не подтвержденным сведениям, взял их под стражу. При этом глава суда Елена Мелешак неожиданно ушла в краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам.

фото: segodnya.ua

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