В США осуждены украинские братья-работорговцы: подробности дела

В начале этой недели в Филадельфии вынесли приговоры двум братьям Боцвинюкам – украинцам, обвинявшимся в торговле людьми, рекете и вымогательстве.

16 июля к пожизненному заключению плюс к 20 годам тюрьмы был приговорен 52-летний Емельян Боцвинюк, а 17 июля федеральный судья Пол Даймонд приговорил 38-летнего Степана Боцвинюка к 20 годам лишения свободы, сообщает ВВС.

В конце проходившего осенью прошлого года судебного процесса Емельян Боцвинюк был признан виновным в рэкете, под которым в США подразумевается организованная преступная деятельность, и в вымогательстве. Одновременно присяжные признали его младшего брата Степана виновным в рэкете, но оправдали его по обвинению в вымогательстве.

Дмитрий и Емельян (справа) Боцвинюки

Кроме Емельяна и Степана, по делу проходят Михайло, Ярослав и Дмитро Боцвинюки.

Старший брат, Емельян Боцвинюк, получил самый длительный срок как руководитель преступной группы

Четверо братьев были арестованы 30 июня 2010 года: Степан – в США, Емельян – в Германии, откуда его через несколько месяцев выдали американцам, а Михайло и Ярослав, который также известен под фамилией Чурук, – в Канаде, где они до сих пор ждут экстрадиции в США.

Оба Михайло и Ярослав уверяют в своей невиновности и винят в своих неприятностях украинских следователей, которые, по словам братьев, состряпали дело против них.

Пятый брат, Дмитро, находится в розыске. По данным суда, он живет в Украине, с которой у США нет договора о выдаче. По версии агентства АР, он умер.

Главой преступной группы, которую власти США называют "Организацией Боцвинюков", считают Емельяна. Кроме братьев, в нее входили их неназванные сообщники на Украине, в Мексике, Польше и США.

По данным следствия, члены организации вербовали молодых украинцев на работу в США, суля им по 500 долларов в месяц на всем готовом. Оргнабор в основном велся в небогатой Черновицкой области. Вербовщики обещали въезд в США на законных основаниях и говорили, что когда украинцы отработают долги, они смогут уйти на вольные хлеба.

Как заметил судья Даймонд, "организация не выполнила ни одного обещания". В частности, въезд в США не был ни законным, ни прямым.

У потерпевших отнимали паспорта и иммиграционные справки, зачисляли их в бригаду и иногда в тот же вечер отряжали на уборку домов, лавок и больших универмагов типа Wal-Mart и Target.

Работали в основном в Филадельфии, но иногда командировались в другие штаты, например, в Мэриленд или Нью-Йорк. Работать заставляли без выходных и праздников, хотя делали исключение для Рождества. Обещанных денег не платили, давая вместо них сущие гроши.

У братьев были в Филадельфии отдельные дома, в которых они в ужасных условиях держали своих работников. По словам судьи, преступники держали потерпевших в повиновении угрозами и насилием. Их пугали тем, что если они обратятся в полицию, то их немедленно арестуют как беспаспортных нелегалов.

На суде выступили в общей сложности девять потерпевших и родные некоторых из них. Защита доказывала, что свидетели стараются заработать специальные визы, на которые могут претендовать такие потерпевшие, и поэтому возводят на подсудимых напраслину. Прокуратура подтвердила, что пять из ее свидетелей действительно могут просить теперь такую визу, но отрицала, что они наговаривают ради нее на Боцвинюков. Присяжные в конечном итоге поверили свидетелям обвинения.

фото: spooo.ru

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