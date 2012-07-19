Эколог рассказал, какие части Украины может затопить, как Кубань

{1-} Угроза наводнений, не менее опасных, чем на Кубани, актуальна и для Украины.

Об этом заявил директор Киевского эколого-культурного заповедника Владимир Борейко в комментарии «Главреду».

По словам эксперта, главные зоны риска для украинцев – это водохранилища: Киевское, Каневское, Запорожское и другие.

«Плотины старые. Потому такие же по масштабам наводнения возможны или из-за старения плотины, прихода её в негодность, или же из-за теракта, землетрясения, падения самолёта, метеорита – чего угодно. Кроме того, причиной может стать выпадение рекордного количества осадков», – отметил эколог.

Ранее во время чата в «Главреде» Борейко отметил, что в случае прорыва дамбы на Киевском море, «в течение 20 минут вода зальёт левый берег Киева, разрушив дома киевлян и отняв их жизни».

При этом эксперт заявил, что люди никак не смогут себя обезопасить, если начнется такое наводнение, поскольку просто не успеют ничего сделать.

«Разве что можно посоветовать покупать квартиры на правом берегу», – отметил он.

«Проблему должно решать государство. Оно создано для того, чтобы защищать жизнь и здоровье людей, а не проводить Евро и выкачивать деньги из бюджета. Когда государство будет заниматься тем, ради чего оно создано, тогда подобных катастроф не будет», – уверен Борейко.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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