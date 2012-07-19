Названы претенденты на бой с Владимиром Кличко

Следующий поединок с Владимиром Кличко, абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, который должен состоятся осенью 2012 года, есть пять потенциальных претендентов.

Об этом заявил менеджер братьев Кличко Бернд Бенте, сообщил официальный сайт братьев.

По словам менеджера, среди кандидатов на чемпионский бой против Владимира Кличко, оказались поляк Мариуш Вах, россиянин Денис Бойцов, кубинец Одланьер Солис, канадец Бермейн Стиверн и белорусский супертяж Александр Устинов.

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Отметим, что Вах провел на профессиональном ринге 27 боев, 15 из которых завершил нокаутом, ни разу не проиграв.

Денис Бойцов – 31 бой, 25 досрочных побед, без поражений.

Одланьер Солис – 18 поединков, 12 нокаутов и один проигрыш (Виталию Кличко – прим.ред.).

Бермейн Стиверн – 22 боя, одна ничья, одно поражение и 20 досрочных побед.

Александр Устинов – 27 боев, 21 досрочная победа, без поражений.

Отметим, что ранее наиболее вероятным соперником Кличко-младшего считался Крис Арреола, у которого самый большой боксерский опыт – 35 боев, 30 нокаутов и 2 поражения.

Но в минувшем месяце американец травмировался и потому команда братьев Кличко занимается изучением других потенциальных кандидатов на осенний бой.

фото: пресс-служба братьев Кличко

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