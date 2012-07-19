В Николаеве милиционер зверски избил студента

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В ночь с 14 июля на 15 июля в Николаеве был зверски избит солист группы «Эдельвейс», студент Николаевского Университета кораблестроения Сергей Конев.

Эту информацию официально подтверждает ЦОС УМВД Украины в Николаевской области, сообщают Новости-N.

Первоначально информация об этом происшествии появилась на страничке группы «Эдельвейс» в социальной сети «Вконтакте»:

«Избивавший был нетрезв и свои действия, видимо, не контролировал, поскольку избивал Сергея, лежавшего без сознания, ногами по голове. Достоверно известно, что избивший его мужчина является сотрудником Корабельного РОВД г. Николаева. Если бы не прибежали на помощь охранники расположенного рядом банка, возможно, Сергея уже не было бы в живых. Но увидев корочку сотрудника УМВД , они быстро ретировались. Этот «оборотень в погонах» тоже исчез, оставив бессознательного Сергея лежать на земле. Наряд милиции и скорую помощь вызвал друг Сергея, также получивший телесные повреждения. Сотрудники приехавшего наряда милиции, вызванного по «102», никаких действий не предприняли, услыхав о «волшебной корочке сотрудника УМВД», спокойно погрузили Сергея в машину «скорой помощи» и вообще напрочь забыли о его существовании», – сказано в сообщении.

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«В течении дня и на следующий день никто не опросил ни Сергея, ни лечащего врача, пока отец Сергея лично не написал заявление в Центральный РОВД г. Николаева. Но сотрудники Центрального РОВД до сих пор всячески стараются оттянуть время, оградить своего от неприятностей. Не открыто уголовное дело, всплывают какие-то сказочные факты, отцу Сергея «мягко намекают», что дело может принять неожиданный поворот. Мало того, что у Сергея множественные переломы носа, всех пазух носа и верхней челюсти слева и справа, гематомы и кровоподтеки, его вообще трудно узнать, впоследствии ему предстоит операция в челюстно-лицевой хирургии (и, возможно, не одна). Неужели имея корочку, можно безнаказанно избивать людей? Не оставайтесь равнодушными, не дайте «замять» это дело! Родители просто не успевают физически все сделать, везде достучаться, поскольку на первом плане стоит здоровье Сергея», – рассказывали очевидцы.

Официальная информация появилась 19 июля. В сообщении ЦОС говорится, что ночью с 14 на 15 июля в дежурную часть Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области поступило сообщение об избиении молодого человека. Данный факт был зарегистрирован в журнале регистрации заявлений, сообщений и преступлений Центрального РО НГУ УМВД и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа райотдела для выяснения обстоятельств происшествия.

По данному факту следственным отделением Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.122 УК Украины («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»).

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. При установлении причастности к совершению данного преступления работника милиции материалы будут переданы в органы прокуратуры.

Как удалось установить Новостям-N из достоверных источников, человек, избивший Сергея Конева, действительно работник милиции. Вместе с тем, он не имеет никакого отношения к следственному отделу Корабельного РОВД, как сообщали ранее некоторые николаевские интернет-издания, со ссылкой на отца потерпевшего. Этот человек действительно милиционер, однако он является сотрудником другого подразделения.

Как ранее писал Главред, в настоящее время в Николаеве продолжается судебный процесс по делу об изнасиловании и зверском убийстве Оксаны Макар. Приговор будет вынесен в ближайшие недели.

фото: podrobnosti.mk

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