Табачник поборол «грандиозную глупость» - эксперт

Министр образования и науки Дмитрий Табачник сделал чрезвычайно важное дело, ликвидировав «грандиозную глупость» - одновременный перевод всех школьников на 12-летнюю систему школьного образования. Об этом заявил во время пресс-конференции в «Главред-медиа» директор Института образовательной политики Константин Корсак. «Это как же нужно было думать, чтобы не понимать, что один год не будет выпуску в школе?! Нужно было часть переводить: лучших учеников уже из десятого класса принимать в ВНЗ, поскольку они будут учиться на отлично, даже полностью не закончив школу. Нужно было что угодно делать, но не то, что было сделано», - объяснил он. Кроме того, господин Корсак рассказал о проблеме высшей школы, которая заключается в том, что многие, закончив высшее учебное заведение, не идут работать по специальности. Такую ситуацию он объяснил тем, что дети, которые выбирают себе специальность, просто не могут предусмотреть состав рынка труда, например, через десять лет. При этом эксперт отметил: «Жизнь организовала дело так: дети идут туда, куда можно, учатся, получают диплом, самые хитрые дети одновременно получают вторую профессию, другие, закончив ВНЗ и получив диплом, находят работу сами или с помощью родителей, или с помощью случая и, простите, учатся еще раз. Потому что в настоящий момент работа и учеба уже почти слились». Корсак также отметил, что лучшим образованием является то, которое дает настоящую профессию молодежи, с которой она потом выходит на рынок труда. «Это и является современным образованием с большой буквы. И в настоящий момент все в развитых странах, таких как Австралия и Швеция, получают профессию внутри образования, а не вне ее», - заключил эксперт.