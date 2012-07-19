Опубликовано видео терориста-смертника, взорвавшего автобус в Болгарии

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Болгарская полиция опубликовала видеозапись, на которой запечатлен возможный главный подозреваемый – террорист-смертник, подорвавший 18 июля в Бургасе автобус с израильскими туристами.

На кадрах видно, как человек в синей футболке, бермудах, темных очках и рюкзаком спокойно стоит в зале ожидания за час до взрыва. Спустя некоторое время он же замечен на парковке, где израильских туристов ожидал автобус, сообщает Burgas News.

Согласно документам, найденным после осмотра тела погибшего террориста, он является жителем штата Мичиган. Однако по запросу болгарских правоохранительных органов в ФБР была получена информация, что документы фальшивые, сообщает РИА Новости.

Как сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов уточнил, версия о том, что именно запечатленный на видео человек осуществил теракт, является основной рабочей гипотезой. Сейчас следователи ждут результатов экспертизы ДНК погибшего.

"Мы имеем серьезные основания работать над ней (версией. – Ред.) У него (человека с видеозаписи. – Ред.) не осталось пальцев. Насколько я знаю, это означает, что он и совершил взрыв", - отметил премьер.

Как ранее писал Главред, автобус с 40 израильскими туристами, прилетевшими из Тель-Авива на болгарский курорт "Солнечный берег", взорвался в непосредственной близости от аэропорта - сразу после того, как автобус начал движение. По последним данным, в результате теракта погибли восемь человек, более 30 раненых находятся в больницах, причем несколько из них - в критическом состоянии.

фото: burgasnews.com

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