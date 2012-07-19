Опознан милиционер, зверски избивший студента в Николаеве

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Николаевского студента Сергея Конева избил сержант уголовного розыска Корабельного РОВД г. Николаева Александр Фартушный.

При проведении следственных действий Фартушного опознал по фотографиям Тимур Гапонько, избитый милиционером так же, как Конев, сообщают Новости-N.

Напомним, в настоящее время по факту избиения возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

По уточненным данным, в ночь с 14 на 15 июля в Николаеве неизвестный жестоко избил двух студентов Национального университета кораблестроения – Сергея Конева и Тимура Гапонько, которые подошли к позвавшей их на помощь девушке.

В результате избиения Сергей Конев получил тяжелые травмы: ушиб головного мозга 1-2 степени, множественные переломы лицевых костей черепа. По словам врачей, пострадавшему предстоит длительное лечение.

Как ранее писал Главред, информация о зверском избиении солиста группы «Эдельвейс», студента Николаевского Университета кораблестроения Сергея Конева первоначально появилась в социальной сети «Вконтакте».

«Избивавший был нетрезв и свои действия, видимо, не контролировал, поскольку избивал Сергея, лежавшего без сознания, ногами по голове. Достоверно известно, что избивший его мужчина является сотрудником Корабельного РОВД г. Николаева. Если бы не прибежали на помощь охранники расположенного рядом банка, возможно, Сергея уже не было бы в живых», – сказано в сообщении.

Позже эту информацию официально подтвердил ЦОС УМВД Украины в Николаевской области.

По факту избиения было возбуждено уголовное дело.

фото: novosti-n.mk

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