{1-}Подсудимый по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар Евгений Краснощек после показаний тети погибшей Галины Степановны, извинился перед ней и заплакал, пишут PODROBNOSTI.mk

"Я хочу попросить у вас прощения, если можете, простите меня", - сказал подсудимый и заплакал.

В ответ тетя сказала: "Бог простит", - и тоже заплакала.

Как сообщалось ранее, именно этот подсудимый на протяжении всего процесса шутит и ведет себя вызывающе.

Обвиняемый Краснощек частично признает свою вину. В частности, он признает, что душил Макар. При этом он отрицает, что насиловал девушку (говорит, что было обоюдное согласие) и отрицает то, что поджигал Макар на стройке.

Краснощек обвиняется в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 4 cтaтьи 152 (групповое изнасилование) и ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).

Как сообщал «Главред» ранее, 19 июля на очередное заседании суда по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар не явились свидетели. В частности, гpaждaнcкая жeна Eвгeния Kpacнoщeкa и крестная мать убитой девушки.

фото: novosti-n.mk.ua

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