Суд по делу Оксаны Макар перенесли на две недели

{1-}В суде по делу Оксаны Макар объявлен перерыв на две недели. Суд возобновит свою работу 7 августа.



Суд принял решение доставить на заседание свидетельницу Ингу Славинскую - гражданскую жену Евгения Краснощека, пишут Novosti-N.



Суд также решил удовлетворить ходатайство адвокатов обвиняемых и пригласить в качестве свидетелей указанных ими лиц.



Так, адвокат обвиняемого Артема Погосяна подал ходатайство о том, чтобы вызвать в суд свидетелей – директора интерната, в котором содержалась Оксана Макар, и двух ее подруг, которые могли бы охарактеризовать образ ее жизни в последнее время.



Прокуратура и сторона потерпевших возражали против этого.



Однако, адвокат подсудимого Максима Присяжнюка поддержал своего коллегу, сказав, что их показания смогут повлиять на ход процесса.



Адвокат Краснощека также поддержала ходатайство, отметив, что есть много дополнительных фактов. Например, справка об умственной отсталости Макар.

фото: novosti-n.mk

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