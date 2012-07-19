На Хмельнитчине зверски убили парня: стреляли и добивали ногами

{1-}На Хмельнитчине в г. Каменце-Подольском зверски убили местного жителя, 18-летнего Павла Теплюка.

Как сообщает пресс-служба УМВДУ в Хмельницкой области, злоумышленник нанес парню многочисленные удары руками и ногами в область головы. В результате полученных травм юноша упал на землю, а преступник не менее шести раз выстрелил в парня из пневматического оружия неустановленного образца. В результате причиненных телесных повреждений парень умер, пишет Gazeta.ua.

Убийцем парня оказался 38-летний каменчанин, который несколько лет назад принял, по слухам, мусульманство. Что стало причиной агрессии - устанавливает следствие.

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Одноклассник Павла, который шел вместе с ним, сразу убежал с места происшествия, оставив друга наедине с неизвестным.

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Свидетелем расправы над юношей стал старый дедушка, который живет неподалеку от места преступления.

"Было темно, но я слышал, что происходит. Сначала парень кричал "Помогите!". Потом я услышал бег и выстрелы. Через небольшой промежуток времени парень упал возле забора. Мужчина ударил лежащего, а тот даже захрипел. Также было слышать еще несколько ударов. Через некоторое время появилась еще одна фигура, и молодого человека потащили во двор, где и оставили. А сами пошли переодеваться. Я тогда позвонил в милицию и сказал, что тело сейчас могут вывезти, ведь на дворе стояла машина. Тогда подъехала милиция и убийц задержали", - рассказал свидетель.

Камера из магазина, мимо которого подозреваемый вел юношу зафиксировала, что в 3:09 Павел был еще жив. На видео видно, как неизвестный ведет Павла, держа его за запястье. Позади него идет беременная жена и несет оружие.

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По рассказам родных, голова Паши была синей. На подбородке была большая гематома. Судмедэксперт сообщил родным, что основной удар подозреваемый направил в голову.

"Лицо у сына было неопознаваемое. Нос и челюсти были разбиты, глаза опухшие", - рассказала мать погибшего.

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"Семья убийцы моего сына не может быть нормальной. Разве может человек так жестоко убить другого человека, не имея на это веских причин. Но даже если бы они и были, это не повод для убийства. Я тоже сама воспитывала сына. Но почему мой сын боялся обидеть животное, а это изверг поднял руку на моего сына", - говорит женщина.

Жизни без сына она не представляет.

По данному факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас убийца задержан и находится в СИЗО.

Фото: gazeta.ua

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