Вступительную кампанию в Украине полностью переведут в Интернет

{1-}Министерство образования и науки в будущем планирует полностью перевести вступительную кампанию в электронный формат.

Об этом сообщил заместитель директора департамента высшего образования Минобразования Николай Фоменко, пишет Gazeta.ua.

На сегодня к электронной системе поступления подключены 1078 вузов всех форм собственности и уровней аккредитации. В 2011 году в ней работало 345 университетов.

По словам Фоменко, те абитуриенты, которые в будущем не будут подавать заявления через систему "Электронное поступление", "не смогут получить студенческого билета, потому, что будут отсутствовать в базе. С выдачей студенческих билетов будет урегулирован необходимый учет. Ведь речь идет о финансовых затратах государства. Далее если человека не будет в электронной базе образования и он не получит студенческого билета, он не сможет получить документ о высшем образовании. Таким образом, будет устранен человеческий фактор, махинации. Если ты поступал, подавал документы, учился, сдал государственные экзамены, получи диплом о высшем образовании", - сказал он.

По словам чиновника, следующим шагом будет полное подключение к электронной системе школ. Сейчас установлены контакты с 18 тысячами школ.

"Через несколько лет вступительная компания станет технологическим процессом, когда приемная комиссия будет заходить на сайты школ и искать абитуриентов, которые им подходят по баллам, по научным предпочтениям, личными предпочтениями. Потенциальный будущий абитуриент будет получать на электронную почту сообщение о том, что его приглашают на обучение. Мы к этому идем", - отметил Фоменко.

Как утверждает чиновник, за последний год количество интернет-пользователей увеличилось на 10 %.

Напомним, вступительная кампания будет проходить до 31 июля. С 1 июля каждый абитуриент может подать документы в 5 вузов одновременно, на три специальности в каждом из них.

фото: osvita.ua

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