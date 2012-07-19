Обвиняемый по делу Оксаны Макар: изнасилования не было, я схожу с ума

{1-}Один из обвиняемых по делу Оксаны Макар, Евгений Краснощек, в суде заявил, что изнасилования девушки, которое инкриминируется ему, а также Артему Погосяну и Максиму Присяжнюку, не было.

Об этом он заявил во время судебного заседания, которое проходило в Николаеве в четверг, 19 июля, сообщают "Новости-N". Свое заявление обвиняемый сделал, будучи в очень эмоциональном состоянии.

"Не было изнасилования. Ну не было изнасилования!! Я не могу на этот дурдом смотреть. Я с ума схожу! Сколько уже можно?!", - закричал Краснощек, сжав при этом в руках прутья решетки, за которой он находился.

Напомним, перед этим адвокат Краснощека заявил, что Оксана Макар была умственно отсталой, и заверил, что это подтверждено медицинскими справками.

Сам же подозреваемый после показаний тети погибшей девушки плакал и просил у нее прощения.

Отметим также, что суд по делу Макар перенесен на 7 августа.

фото: novosti-n.mk.ua

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