Установлена личность смертника, взорвавшего автобус в Болгарии

{1-}Террорист- смертник, устроивший взрыв в аэропорту города Бургаса, прибыл в Болгарию по поддельным документам за несколько дней до теракта, сообщает софийская радиостанция "Дарик радио", пишет Интерфакс-Украина.

По первоначальным данным, это подданный Швеции Мехди Йезали. Он прибыл в Болгарию за 7-4 дня до теракта по поддельному водительскому удостоверению, выданному в американском штате Мичиган.

На сайте радиостанции распространены и кадры с камер слежения, на которых, вероятно, запечатлен смертник - это молодой человек, который вел себя абсолютно нормально, у него был заплечный рюкзак и сумка в руках.

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"Сейчас болгарские криминалисты работают с пробами его ДНК, также сняты отпечатки его пальцев. Все данные передаются по сети обмена спецслужбам Израиля, США и ЕС", - цитирует радиостанция главу МИД Болгарии Цветана Цветанова.

Как сообщал Главред, автобус с израильскими туристами, которые прилетели из Тель-Авива на местный курорт "Солнечный берег", взорвался в аэропорту Бургаса "Сарафово" вечером 18 июля.

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По последним данным, в результате теракта погибли восемь человек, более 30 раненых находятся в больницах, причем несколько из них – в критическом состоянии.

Фото dni.ru; видео: youtube.com

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