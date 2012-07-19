На Буковине убит солдат срочной службы

{1-}В Черновицкой области погиб солдат срочной службы, сообщает ТСН.

18 июля, поздно вечером тело младшего сержанта 300-того механизированного полка нашли на военном полигоне, который находится в 25 км от места дислокации полка.

По неофициальным данным, рядовой пропал еще в пятницу, 13 июля, и только через шесть дней его нашли мертвым.

Как удалось выяснить, погибший родом из Днепропетровской области, ему оставалось 2 недели до окончания службы, говорят, парень не был конфликтным. Родственникам уже сообщили о трагедии.

По неофициальной информации парень умер от того, что был задушен ремнем от военной формы. В милиции факт смерти подтвердили, а в военной прокуратуре отчитались о возбуждении уголовного дела по факту умышленного убийства военнослужащего.

Ранее Главред сообщал, что одной из воинских частей Святошинского района в Киеве застрелился солдат.

По предварительной информации источника, инцидент произошел во вторник, 13 марта, около 12:00.

Военный, стоявший на карауле, выстрелил себе в голову.

фото: uralinform.ru

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