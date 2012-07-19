«Шахтер» показал новую форму: дышит и продувает

Футбольный клуб «Шахтер» представил свою новую выездную форму сезона – 2012/13, сообщает пресс-служба клуба.

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Форма «горняков» по-прежнему белого цвета, но со стороны левого плеча проходит широкая оранжевая полоса. Такая же полоса находится и на правом рукаве экипировки. Футболки выполнены в классическом крое с лаконичным силуэтом поло без воротника.

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Выездные шорты и гетры также выполнены в белом цвете. Ну и, конечно же, маленькие детали формы: названия команды и на футболке, и на шортах, скрещенные молотки на вороте и символичная аббревиатура FCSD на гетрах.

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Кроме этого, в нынешнем сезоне спортивная экипировка чемпиона Украины создана с использованием экологических технологий производства, которые помогают сократить количество отходов и свести к минимуму их токсичность. Например, шорты выполнены из 100% переработанного полиэстера, а футболка содержит 96% аналогичного материала.

12 июля в Киеве состоялась презентация новой формы олимпийской сборной Украины

фото: shakhtar.com

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