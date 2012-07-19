Донецкий "Металлург" начал Лигу Европы с победы 7:0

Донецкий «Металлург» в первом матче второго раунда Лиги Европы с крупным счетом 7:0 выиграл у черногорской команды «Челик»
Голы забили: Макридис 16, 49, Казарян 35, 61, 85, Данило 51, Мораеш 78.
{1-}
"Металлург" : Бандура, Голайдо, Прийма (Грищенко 76), Соарес (Нельсон 64), Воловик, Макридис, Данило (Мораэс 54), Казарян, Лазич, Морозюк, Чечер
"Челик": Банович, Булаич, Йовович, Видаканич (Дринчич 88), Николич, Зорич, Симич (Брнович 86), Иванович (Агович 64), Адрович, Радович, Дублевич
Предупреждения: Казарян 33, Прийма 66
фото: .ua-football.com; видео: youtube.com
Новости по теме:
"1+1" и "Украина" стали трансляторами Лиги чемпионов и Лиги Европы
Донецкий "Металлург" узнал соперников по Лиге Европы
Мадридский «Атлетико» – победитель Лиги Европы