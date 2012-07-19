Интернет порвало фото полуголой блондинки в харьковском метро

{1-}Интернет порвало фото жительницы Харькова в откровенном наряде, которую сфотографировали в местном метро.

На фото запечатлена девушка, ожидающая поезд на одной из станций харьковской подземки. Внимание привлекает откровенный наряд девушки, сквозь который видны бикини, сообщает Корреспондент.

На Днепропетровщине появилась вторая "выпускница в белье": смотрите фото

Фотография появилась в сообществах Харькова в соцсети Вконтакте и вызвала бурю обсуждений в Интернете.

Напомним, что в мае 2012 года 17-летняя выпускница павлоградской школы Днепропетровской области Анастасия Фоменко прославилась в Сети после того, как выложила фотографии с церемонии вручения аттестатов на своей странице в одной из социальных сетей.

На фото выпускница позирует фотографу в прозрачном черном кружевном платье. Туалет дополняли черные чулки и алые туфли на танкетке. Фотографии украинской выпускницы моментально облетели весь русскоязычный интернет и спровоцировали бурю обсуждений на форумах и в сообществах.

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