"Липовый" чиновник с пистолетом устроил дебош в кафе

{1-} В кафе Кривого Рога пьяный мужчина обругал посетителей, а затем приставил пистолет к виску бармена, говорится в сюжете ТСН.

Милиции, которая приехала на вызов, он предъявил удостоверение Верховной Рады. Мол он уполномоченный по правам человека на Днепропетровщине. Потом показал документ - он работник Центрального комитета борьбы с организованной преступностью.

Впрочем, в райотделе выяснилось, что не только удостоверение подделка, но и имя в нем - ненастоящее.

"Было удостоверение Верховной Рады. Купил через интернет. Потому что оружие же была травматическое у меня. Чтобы его можно было носить спокойно", - объяснил задержанный.

Под псевдонимом 36-летний безработный уже восемь лет живет в Кривом Роге, женился и зарегистрировал собственного сына. А в качестве должностного лица даже давал интервью местным газетам.

"Даже его жена не знала об этом", - сообщил участковый инспектор Саксаганского райотдела милиции Кривого Рога Денис Норко. Сейчас ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: wedding.ua



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