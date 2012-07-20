Названы самые богатые звезды телевидения

Звезда телесериала "Американская семейка" София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой телевидения по версии журнала Forbes, за год она заработала 19 миллионов долларов.

Большая часть этой суммы - гонорар за съемки в "Американской семейке", еще 7 миллионов долларов оказались в кошельке звезды благодаря рекламному контракту с одной из крупных сетей гипермаркетов.

На втором месте рейтинга оказалась звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и светская львица Ким Кардашьян, которая уступила лидеру всего один миллион долларов, сообщает УНН.

Замыкает тройку лидеров актриса Ева Лонгория. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" заработала за год 15 миллионов долларов.

В список Forbes также вошли сразу три коллеги Лонгории по сериалу "Отчаянные домохозяйки": Фелисити Хаффман, заработавшая 9 миллионов долларов и 8 место рейтинга, а также Тери Хэтчер и Марсия Кросс, которые заработали по 8 миллионов и поделили 11 строчку рейтинга.

На четвертом месте рейтинга оказалась телеведущая и актриса Бетани Франкель с 12 миллионами долларов. А пятую строчку разделили Тина Фей (сериал "Студия 30") и Хлое Кардашьян Одом (реалити-шоу "Семейство Кардашьян"), которые заработали за год 11 миллионов долларов.

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