Власти опровергли, что теракт в Болгарии совершил швед

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Человек, совершивший теракт в аэропорту туристического болгарского города Бургас , в результате которого погибли семь человек, не является подданным Швеции по имени Мехди Гезали.

Об этом сообщила 20 июля израильская газета Haarez со ссылкой на информацию властей Болгарии и Швеции.

Тем самым опровергается появившаяся ранее информация болгарских СМИ о том, что теракт совершил 36-летний Мехди Мохаммад Гезали, подданный Швеции с алжирскими и финскими корнями, который якобы с 2002 по 2004 годы находился в тюрьме для террористов на американской военной базе Гуантанамо (Куба).

Вскоре после появления этого сообщения, шведское новостное агентство TT передало со ссылкой на неназванных официальных лиц, что за терактом стоял не Мехди Гезали. Более того, болгарские официальные лица, имена которых также не приводятся, сообщили телеканалу ABC, что Мехди Гезали – это неверное имя предполагаемого террориста.

Напомним, сообщал, что у террориста было обнаружено американское водительское удостоверение на имя некоего Жака Фелипе Мартина (Jacque Felipe Martin), которо, как выяснилось, было поддельным.

Как ранее писал Главред, взрыв произошел вечером 18 июля в аэропорту болгарского города Бургас, откуда туристические автобусы забирали большую группу израильтян, прилетевших отдохнуть на местном курорте "Солнечный берег". По основной версии, неизвестный террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда вошел в салон одного из автобусов. Кроме того, есть версия, что террорист хотел оставить бомбу в автобусе, выйти из него и только потом произвести взрыв.

В результате теракта погибли пятеро израильтян, болгарский водитель и сам террорист.

По последним данным, ранения получили 35 израильских граждан. Из них 34 были в четверг доставлены на родину военно-транспортными самолетами и распределены по местным больницам.

СМЕРТНИК, КРОВЬ И ПАНИКА: ФОТО И ВИДЕООБЗОР ТЕРАКТА В БОЛГАРИИ

фото, видео: burgasnews.com, youtube.com

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