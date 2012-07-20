Врач рассказал о травмах зверски избитого в Николаеве студента

{1-}

Сергей Конев, студент и солист музыкальной группы «Эдельвейс», избитый в Николаеве в ночь с 14 на 15 июля, сейчас находится в отделении нейрохирургии больницы скорой медицинской помощи.

По словам его лечащего врача, нейрохирурга Юрия Картошкина, Сергею нанесены серьезные повреждения,сообщают Новости-N.

«Солидная травма сама по себе. Множественный перелом костей лицевого скелета», – сказал врач.

Травмы Конева значительно тяжелее, чем простое сотрясение мозга.

« Если поломать так скелет, там уже не сотрясение, там гораздо тяжелее — ушиб головного мозга І-ІІ степени. Это тяжелее, чем сотрясение головного мозга», разъяснил Картошкин.

Врач сообщил, что 23 ююля пострадавший будет переведен в отделение челюстно-лицевой хирургии, потому что ему «предстоит обширнейшее вмешательство на костях лицевого скелета».

Как ранее писал Главред, информация о зверском избиении солиста группы «Эдельвейс», студента Николаевского Университета кораблестроения Сергея Конева первоначально появилась в социальной сети «Вконтакте».

«Избивавший был нетрезв и свои действия, видимо, не контролировал, поскольку избивал Сергея, лежавшего без сознания, ногами по голове. Достоверно известно, что избивший его мужчина является сотрудником Корабельного РОВД г. Николаева. Если бы не прибежали на помощь охранники расположенного рядом банка, возможно, Сергея уже не было бы в живых», – сказано в сообщении.

Позже эту информацию официально подтвердил ЦОС УМВД Украины в Николаевской области. По факту избиения было возбуждено уголовное дело.

Николаевского студента Сергея Конева избил сержант уголовного розыска Корабельного РОВД г. Николаева Александр Фартушный. При проведении следственных действий Фартушного опознал по фотографиям Тимур Гапонько, избитый милиционером так же, как Конев.

фото: podrobnosti.mk

Новости по теме:

В Николаеве милиционер зверски избил студента

Опознан милиционер, зверски избивший студента в Николаеве

Убийца Оксаны Макар рассказал о шоке милиционера: зачем же так?