Андрея Шевченко заманивают в Китай на очень большие деньги – СМИ

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Украинский форвард Андрей Шевченко якобы получил предложение от китайского футбольного клуба "Циндао Чжуннэн" подписать двухлетний контракт с зарплатой $9 млн в год.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на итальянский сай TuttoMercatoWeb.

Предложенный гонорар мог бы стать второй по величине зарплатой в карьере украинца после "Челси", где он получал $12 млн.

Теперь 35-летний форвард перед выбором: уехать в город своей свадьбы Вашингтон, в "Ди Си Юнайтед", где, по слухам, ему готовы платить $4,5 млн, либо на вдвое больший оклад – в Поднебесную. В пользу США – семейный фактор: жена Андрея Кристен осенью должна родить третьего мальчика. Но переезд в китайский клуб "Гуанчжоу" Липпи, а в "Шанхай Шеньхуа" – Анелька и Дрогба свидетельствует о том, что европейские звезды все-таки едут в Китай за высокими гонорарами.

"Не удивлюсь, если Шевченко переедет в Китай, - говорит ассистент тренера "Севастополя" Сергей Коновалов, который в 2004-м выступал за "Циндао Чжуннэн". - Я туда поехал с Александром Головко прежде всего из-за привлекательных материальных условий. Выступления на поле Андрей там мог бы совмещать с коммерческой деятельностью. Он работал на свой имидж, теперь имидж работает на него. В Китае - силовой скоростной футбол. Но не хваетает мысли, исполнительского мастерства. Эту нишу и призваны заполнить звезды калибра Шевы. Что касается Циндао, это очень красивый, чистый город на берегу моря. Как наша Ялта. Только куда больших размеров. Кстати, там много русскоговорящих - работников портовых предприятий. Не открою тайны, Китай - одна из самых активно развивающихся экономик мира, там идет рост металлургической промышленности. Отсюда деньги на звезд. Футбольный бум там начался не сейчас, а лет 10-15 назад. Китайский лексикон? Запомнил лишь одно слово - нихао! (Привет)".

В китайской Суперлиге выступает 16 команд. С помощью Шевы Морские коровы (прозвище "Циндао Чжуннэн"), идущие 15-ми, намерены спастись от вылета. От клуба Дрогба они отстают на два очка.

В то же время, не следует забывать, что, как писал ранее Главред, 16 июля пресс-служба Шевченко сообщила, что нападающий киевского «Динамо» и экс-игрок сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт со своим родным клубом – "Динамо" (Киев) –еще на год.

Это решение он принял, вернувшись в Украину после проведенной в Италии операции на мениске.

фото: УНИАН

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