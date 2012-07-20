Милиция отказалась возбуждать дело против свидетелей избиения Саши Поповой

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Милиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении жены Александр Косинова, зверски избившего 18-летнюю Александру Попову, Дарьи Богушинской и ее подруги Ирины Нос, которые наблюдали как Косинов избивал девушку.

Следствие установило, что в момент избиения Богушинская и Нос находились в нескольких метрах от места событий, но «из-за недостаточного освещения парка и напряженного эмоционального состояния не могли приблизиться к потерпевшей и реально оценить состояние Поповой», сообщают Новости-N.

В то же время, сами свидетельницы заявили, что они пытались остановить Косинова, но последний «высказывал в их адрес угрозы и отталкивал их, его угрозы и агрессивное поведение они воспринимали как реальные».

Что же касается того, что они не оказали помощь избитой Саше и не вызвали ей «скорую», девушки заявили, что не смогли оценить всю тяжесть состояния девушки.

Исходя из всего вышеуказанного, в Ленинском РОВД Николаева приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела.

Напомним, в действиях Богушинской и Нос усматривались признаки преступления, предусмотренные ч.1 ст. 135 «Оставление в опасности» (наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок), ч.1 ст.136 «Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии» (наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев), ч. 1 ст. 396 «Сокрытие преступления» (арест на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок).

Как ранее писал Главред, в ходе судебного разбирательства, по которому и Богушинская, и Нос проходят в качестве свидетелей, девушки сообщили совершенно иные сведения, нежели изложенные участковым инспектором Ленинского РОВД в постановлении. Так, Богушинская неоднократно в суде заявляла, что своего мужа во время избиения пострадавшей она не пыталась остановить и не кричала.

В то же время, Ирина Нос заявляла, что когда они уже пришли в райотдел, Даша приказала ей ничего не рассказывать милиционерам ни об избиении, ни о том, что в кустах лежит избитая Саша.

«Я боялась Дашу. В райотделе Даша сказала: стой и молчи», - заявила Нос в суде.

Более того, следствием выявлено, что Нос и Богушинская в тот момент, когда Саша Попова лежала без сознания в кустах, спокойно продолжали пить пиво на лавочке. А когда к ним подошла подруга Саши Диана, которая ее разыскивала, сказали, что не знают, куда пошла девушка.

фото: podrobnosti.mk.ua



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