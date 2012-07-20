Сегодня «Динамо» и «Арсенал» узнают своих соперников в еврокубках

{1-} 20 июля, в 13:00 и 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием украинских команд

Своих первых соперников нынешнего еврокубкового сезона получат киевские "Динамо" и "Арсенал".

Также имя своего второго соперника узнает еще один украинский клуб - донецкий "Металлург", который накануне фактически выполнил задачу выхода в следующий раунд Лиги Европы, обыграв черногорский "Челик" со счетом 7:0.

Напомним, киевские динамовцы во время сегодняшней жеребьевки будут сеянными, а это значит, что противостоять команде Юрия Семина будет одна из следующих команд: "Васлуй" Румыния), "Феенорд" (Голландия), "Брюгге" (Бельгия) или "Мазервелл" (Шотландия). Жеребьевка будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте УЕФА.

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 31 июля - 2 июля, ответные встречи пройдут 7-9 августа.

фото: ua-football.com

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