Табачник своим заявлением подставил ректоров - эксперт

Политическое заявление относительно продолжения сроков вступительной кампании не имеет под собой ни одного подкрепляющего юридического документа. Об этом во время пресс-конференции в «Главред-медиа» заявила председатель правления Общественной сети «Опора» Ольга Айвазовска. По ее словам, это значит, что абитуриенты, которые надеются на то, что сроки представления документов будут действительно продлены, и планируют позже обратиться в высшие учебные заведения, «окажутся в ситуации, когда на самом деле прием документов будет закончен». Вчера по требованию премьер-министра Николая Азарова министр образования Дмитрий Табачник вроде бы продлил сроки вступительной кампании. Однако ни одного приказа, который бы имел юридическую силу и подкреплял это заявление, не было, отметила Айвазовска. «Мы имеем в настоящий момент действующие условия приема, утвержденные Министерством юстиции. И к ним додаются несколько приказов, подписанных как действующим министром, так и предыдущим. И имеем письмо к ректорам высших учебных заведений, к органам государственной власти, местного самоуправления, в подчинении которых есть высшие учебные заведения І-ІV уровней аккредитации», - рассказала эксперт. По мнению Азвазовской, этот шаг Табачника является попросту переложением ответственности с Министерства образования на ректоров высших учебных заведений. При этом она объяснила: «Каждый ректор, продолжая сроки вступительной кампании, нарушает юридически влиятельный документ. И такой ректор начинает действовать вне правового поля. Это значит, что такой ректор в случае смены министра образования или в случае необходимости пересмотра руководящего состава высшего учебного заведения обязательно получит выговор. А после двух выговоров идет увольнение руководителя ВНЗ».