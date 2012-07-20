В США на премьере фильма о Бэтмене застрелены десять человек

В США десять человек погибли в результате стрельбы на премьере нового фильма о Бэтмене "Темный Рыцарь: Возрождение легенды" в Денвере, передает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Одна из городских радиостанций сообщила об инциденте со ссылкой на собственного корреспондента, присутствовавшего на месте событий, передает РИА «Новости».

Сообщается, что стрельбу в торговом центре в пригородном районе Аврора открыл мужчина в противогазе. Кроме того нападавший бросил гранату со слезоточивым газом. Помимо десяти погибших, по предварительным данным, ранения получили около 30 человек.

Власти сообщают о том, что местный госпиталь приведен в состояние повышенной готовности в связи с происшествием. По данным представителя госпиталя, к ним уже доставлены трое пациентов в критическом состоянии.

Ранее Главред также сообщал, что жертвами стрельбы, устроенной 2 апреля, неизвестным в одном из учебных заведений в Калифорнии, стали, по последним данным, семь человек.

Инцидент произошел в городе Окленд в Христианском университете «Ойкос», в котором изучали теологию, музыку, азиатскую медицину и готовили средний медицинский персонал.

Местный канал KTVU-TV передает, что стрелявший был студентом «Ойкоса», который открыл огонь в одной из аудиторий университета. А источники в полиции сообщают, что злоумышленником был мужчина корейского происхождения, в одежде цвета хаки.

фото, видео: metro.co.uk , abc.net.au , thenews.com.pk , youtube.com

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