В США на премьере фильма о Бэтмене застрелены десять человек

В США десять человек погибли в результате стрельбы на премьере нового фильма о Бэтмене "Темный Рыцарь: Возрождение легенды" в Денвере, передает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Одна из городских радиостанций сообщила об инциденте со ссылкой на собственного корреспондента, присутствовавшего на месте событий, передает РИА «Новости».
Сообщается, что стрельбу в торговом центре в пригородном районе Аврора открыл мужчина в противогазе. Кроме того нападавший бросил гранату со слезоточивым газом. Помимо десяти погибших, по предварительным данным, ранения получили около 30 человек.
Власти сообщают о том, что местный госпиталь приведен в состояние повышенной готовности в связи с происшествием. По данным представителя госпиталя, к ним уже доставлены трое пациентов в критическом состоянии.
Ранее Главред также сообщал, что жертвами стрельбы, устроенной 2 апреля, неизвестным в одном из учебных заведений в Калифорнии, стали, по последним данным, семь человек.
Инцидент произошел в городе Окленд в Христианском университете «Ойкос», в котором изучали теологию, музыку, азиатскую медицину и готовили средний медицинский персонал.
Местный канал KTVU-TV передает, что стрелявший был студентом «Ойкоса», который открыл огонь в одной из аудиторий университета. А источники в полиции сообщают, что злоумышленником был мужчина корейского происхождения, в одежде цвета хаки.
фото, видео: metro.co.uk, abc.net.au, thenews.com.pk, youtube.com
Новости по теме:
В США видеокамеры засняли стрелка, ранившего 16 человек в баре
Стрельба на военной базе США: один человек убит, двое ранены
В университете США азиат расстрелял 7 человек
Новая угроза для Америки: страна перестала замечать стрельбу в школах