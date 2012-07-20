Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Запорожьем

{1-} Милиция задержала гражданина России, который в момент ДТП в Запорожской области находился за рулем туристического автобуса чешской автокомпании, который следовал по маршруту «Донецк - Прага», передает УНИАН.

«На сегодняшний день именно водитель автобуса «Донецк - Прага» - гражданин России, является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинение тяжких телесных повреждений».

По словам Сивтунова, «в отношении данного гражданина России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, подозреваемый задержан в порядке ст. 115 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания».

Как ранее сообщал Главред, 18 июля в Запорожской области перевернулся автобус, в котором находилось 2 водителя и 10 пассажиров. В результате ДТП, одна из пассажирок погибла, еще один человек был травмирован.

По данным МЧС, авария произошла 18 июля в полдень около села Лукашево на автодороге «Запорожье-Днепропетровск». Люди направлялись из Донецка в Прагу.

Фото: Репортер.Запорожье

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