Один из насильников Оксаны Макар помог милиции найти второго

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Один из обвиняемых в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар, Максим Присяжнюк, был задержан милицией после того, как Евгений Краснощек во время задержания попросил милиционеров о возможности проконсультироваться с другом-юристом, каковым и являлся Присяжнюк.

Об этом в судебном заседании заявил старший оперуполномоченный угро, выступающий свидетелем по делу Макар, сообщают Новости-N.

По словам сотрудник УГРО, во время задержания Евгений Краснощек сказал, что у него есть друг-юрист, с которым он хотел бы проконсультироваться, прежде чем что-то рассказывать.

Этим другом оказался другой обвиняемый по делу Макар Максим Присяжнюк. Именно после того, как Краснощек обмолвился сотрудникам УГРО о неком друге-юристе, был задержан и Присяжнюк.

Как ранее писал Главред, 19 июля Евгений Краснощек заявил в суде, что изнасилования Оксаны Макар, которое инкриминируется ему, а также Артему Погосяну и Максиму Присяжнюку, не было.

Свое заявление обвиняемый сделал, будучи в очень эмоциональном состоянии.

"Не было изнасилования. Ну не было изнасилования!! Я не могу на этот дурдом смотреть. Я с ума схожу! Сколько уже можно?!", - закричал Краснощек, сжав при этом в руках прутья решетки, за которой он находился.

Напомним, перед этим адвокат Краснощека заявил, что Оксана Макар была умственно отсталой, и это подтверждено медицинскими справками.

Сам же обвиняемый после показаний тети погибшей девушки плакал и просил у нее прощения.

Напомним, суд по делу Макар перенесен на 7 августа.

фото: novosti-n.mk

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