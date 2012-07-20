Число убитых на премьере фильма о Бэтмене в США возросло до 14

Число погибших в результате стрельбы в ночь на пятницу на премьере нового фильма о Бэтмене "Темный Рыцарь: Возрождение легенды" в американском штате Колорадо возросло до 14, ранены 50 человек. Об этом сообщил представитель местной полиции Дэн Оутс (Dan Oates), передаёт РИА Новости.

Ранее Главред писал, что изначально сообщалось о десяти погибших и около тридцати раненых.

Через 30 минут после премьеры фильма в кинотеатре Century 16 Movie в пригороде Денвера неизвестный в противогазе начал кидать в зал гранаты со слезоточивым газом, а затем открыл огонь по зрителям.

Полиция сообщает, что удалось задержать подозреваемого в стрельбе. Во время допроса задержанный заявил, что заминировал окрестности в районе кинотеатра.

Полиция не исключает, что у предполагаемого злоумышленника могли быть сообщники.

Власти сообщают, что местные госпитали приведены в состояние повышенной готовности в связи с происшествием.

Один из самых резонансных массовых убийств в современной истории США также произошло в штате Колорадо. В апреле 1999 году в школе города Колумбина от рук двух устроивших стрельбу подростков погибли 12 их сверстников и учитель. Нападавшие покончили с собой.

фото, видео: metro.co.uk, hedenverchannel.com, youtube.com

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