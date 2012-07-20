Скандал на Кубани разгорается: ищут «провокаторов», говорящих о жертвах

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В Сети появилось видеоинтервью с якобы с одним молодых людей, задержанных в Крымске 17 июля за потасовку с казаками и «выкрикивание информации, в том числе о якобы гораздо большем количестве жертв паводка».

По данным издания, мужчину зовут Артур Григорян, он местный житель. На видео он закрывает лицо рукой.

В интервью, оказавшемся в распоряжении журналистов «Комсомольской правды» он признается, что в разговоре с журналистами распространял непроверенную информацию, а также намеренно "приукрашивал" свои рассказы о последствиях наводнения на Кубани. По словам мужчины, он решил сообщить о гигантском числе погибших, чтобы привлечь внимание властей к бедам крымчан. Вину свою молодой человек признает, но не упускает возможности перенести часть ответственности на власти и на "настоящих провокаторов" - журналистов.

"Да, преувеличил. Ну там как... Я это все слышал. И видел в YouTube также. От людей, от соседей слышал. Говорят всякое", - говорит неизвестный молодой человек в своем видеопризнании.

Кроме того, молодой человек рассказал и о событиях 17 июня, когда жители Крымска, представители властей и волонтеры собрались на встречу в центре города. Тогда в толпе образовалась группа людей, активно выражавших свое недоверие официальным данным о числе погибших. По словам очевидцев, молодые люди собирались организовать стихийный митинг. Когда им сделали замечание казаки, участвующие в обеспечении правопорядка в Крымске, один из мужчин полез драться. Были задержаны четверо, они получили 15 суток ареста.

По словам задержанного Григоряна, поводом к инциденту стало появление в толпе некого журналиста - "взрослого, из Москвы, в очках". Он задавал местным жителям вопросы, а люди, после пережитого не способные сдержать эмоций, выдавали ему правду вперемешку с услышанными где-то домыслами. "Мы уже собрались уходить, и вот этот журналист спровоцировал, подошел к нам… Но он такие вопросы задавал. "А что вы знаете? А что вы видели? Что люди говорят?" Вот так вот… Многие говорят, что он спровоцировал", - заявляет Григорян, вновь основываясь на чужих словах. При этом он признает свою вину: "Я готов, если в чем-то я не прав, я понесу наказание. Я в чем-то жалею, да, но в чем-то и нет".

Как ранее писал Главред, в Интернете, действительно, с первого же дня после трагедии начали появляться видеозаписи с рассказами местных жителей и различных "информированных" лиц о тысячах погибших в Крымске. Некоторые слухи были совсем уж фантастическими: говорили о грузовиках с трупами и о целых фурах с детьми-утопленниками.

"Обидно, когда ты детей из воды вытаскиваешь, а по телевидению говорят, что оповещали, что то делали, что се делали. Просто поэтому. Хотели правду донести некую. Где-то я преувеличил, чтобы хорошо повлияли… Я, короче, преувеличил, сказал, что 5100. Почему? В YouTube это увидел тоже. И не один раз... Просто недалеко от поликлиники сейчас живу, поэтому решил чуть преувеличить… Просто обидно. Мы молились в ту ночь, а тут такие вещи врут", – объяснил свой поступок задержанный.

фото: Югополис, yuga.ru

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