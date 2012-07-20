Стали известны соперники украинских команд в Лиге Европы

{1-} По результатам жеребьевки, проведенной 20 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне киевский "Арсенал" сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы сезона 2012-2013 годов с победителем пары "Мура" (Словения) – ЦСКА София (Болгария).

В результате жеребьевки, несеяные "канониры" избежали встречи с английским "Ливерпулем" или московским "Динамо". Также в соперники им могли достаться турецкий "Бурсаспор" и румынский "Стяуа".

В первом матче второго квалификационного раунда 19 июля "Мура" и ЦСКА сыграли в Словении вничью 0:0.

В свою очередь донецкий "Металлург" в третьем раунде квалификации сыграет с победителем пары "Олимпия" (Словения) – "Тромсе" (Норвегия).

Напомним, в четверг 19 июля "металлурги" разгромили во втором раунде на своем поле черногорский "Челик" со счетом 7:0. А "Олимпия" и "Тромсе" сыграли в Любляне 0:0.

Ранее Главред также сообщал, что по результатам жеребьевки, проведенной 20 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне Киевскому "Динамо" достался самый сложный из возможных соперников. В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевский клуб встретится с голландским "Феенордом".

фото: ua.uefa.com

Новости по теме:

«Динамо» получило самого сложного соперника в Лиге чемпионов

Донецкий "Металлург" начал Лигу Европы с победы 7:0

«Шахтер» показал новую форму: дышит и продувает

"1+1" и "Украина" стали трансляторами Лиги чемпионов и Лиги Европы

Мадридский «Атлетико» – победитель Лиги Европы