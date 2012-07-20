На выходные в Украине объявлено штормовое предупреждение

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По ряду регионов Украины на выходные объявлено штормовое предупреждение. Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Согласно сообщению, по прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС, в субботу и воскресенье, 21-22 июля, в западных, северных и большинстве центральных областей ожидается осложнение погодных условий. В частности, ожидаются грозы, местами сильные ливни, порывы ветра и шквалы до 15-22 м/с. В отдельных районах будет град.

В воскресенье, 22 июля, в Карпатах и Прикарпатье ожидаются очень сильные дожди.

21-23 июля в Крыму, большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской областей прогнозируется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее штормовое предупреждение на выходные было объявлено по Киеву и Киевской области. Здесь ожидается сильный ветер.

В то же время, согласно прогнозам синоптиков, полученных "Главредом", в ближайшее время в Украине снова ожидается серьезное потепление. Температура воздуха превысит привычный уровень.

фото: orelgrad.ru

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