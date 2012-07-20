В Египте разбился автобус с туристами: пострадала украинка

{1-} В Египте на трассе Рас Гариб - Хургада, произошла авария с участием рейсового автобуса с иностранными туристами. В результате ДТП четыре человека погибли и 38 пострадали, в том числе четверо иностранных граждан, сообщает новостной интернет-ресурс Youm7.

По информации дорожной полиции, в числе пострадавших четверо иностранных туристов: одна гражданка Украины и трое граждан Германии. По предварительной информации, россиян в попавшем в ДТП автобусе не было. Все остальные погибшие и раненые - граждане Египта.

Пассажиры, получившие травмы, доставлены в госпитали Хургады и Эль-Гуны. Полиция проводит расследование.

Как ранее сообщал Главред, 18 июля в Запорожской области перевернулся автобус, в котором находилось 2 водителя и 10 пассажиров. В результате ДТП, одна из пассажирок погибла, еще один человек был травмирован.

Фото: youm7.com

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