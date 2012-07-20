В Крыму россиянка на квадроцикле упала со скалы и погибла

{1-} В Черноморском районе Крыма во время катания на квадроцикле гражданка России из Санкт-Петербурга упала с 13-метровой скалы и разбилась.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

«Находясь за рулем квадроцикла, женщина не справилась с управлением, и транспортное средство с двумя людьми упало со скалы. Женщина погибла на месте», – заявили в МЧС.

Мужчина, гражданство которого не называется, получил перелом правого предплечья и был госпитализирован в больницу поселка Черноморское.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 2 июня, в Симферопольском районе Крыма произошло ДТП, вследствие которого 3 пешехода погибли из-за наезда легкового автомобиля.

Фото: lodka.com.ua

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