Новые подробности бойни в США: люди думали, что это кино

{1-} Очевидцы и полиция рассказали подробности расстрела людей на премьере фильма "Темный рыцарь. Возрождение легенды" в пригороде Денвера в американском штате Колорадо. Напомним, там были убиты 14 человек, не менее 50 - получили ранения. Среди убитых и раненых есть несовершеннолетние.

Очевидцы рассказали 9news, что стрелявший выбил дверь пожарного выхода, бросил дымовую шашку и начал пальбу. По другим данным, он распылил слезоточивый газ.

По рассказам свидетелей нападения, в реальность происходящего люди поверили не сразу. Кто-то решил, что это часть сеанса (пальба началась вместе со сценой перестрелки в фильме), отмечает NBC news. Другие подумали, что звуки доносятся из соседнего зала, заявили очевидцы каналу CNN. "Те, кто был внутри, рассказали, что сначала они приняли все за часть фильма. То, что они слышали, показалось петардами, но вдруг увидели вылетающие пули", - рассказали очевидцы. Также, по их информации, убийца "медленно шел по ступенькам и стрелял, выбирая случайных людей".

В то же время, в полиции раскрыли детали ареста преступника. Так по данным телеканала CNN, вооруженный мужчина в бронежилете был задержан на парковке.

Задержанный заявил полиции, что у него дома находится взрывчатка. В ходе обыска она была обнаружена. Саперы выехали, чтобы обезвредить устройство, хотя пока неясно, собирался ли преступник его взрывать или это часть его арсенала. Также взрывчатка была найдена в кинотеатре, где произошла трагедия.

Напомним, ранее стало известно, что имя человека, устроившего бойню в кинотеатре - Джеймс Холмс. Мужчина родился 13 декабря 1987 года в США. Источник в полицейских кругах заявил, что подозреваемый, предположительно, не был связан с террористическими группировками и не являлся приверженцем ислама.

Во время расстрела убийца был одет в костюм, похожий на экипировку бойца американского полицейского спецназа. Появление мужчины, одетого подобным образом, было воспринято без особого удивления, поскольку на громкие премьеры американцы часто приходят в одеждах героев фильма, который собираются смотреть.

Президент США Барак Обама уже пообещал оказать всю необходимую поддержку жителям города, где случилась трагедия. "Мишель и я шокированы и опечалены ужасной стрельбой в Колорадо. Федеральные и местные правоохранительные органы разбираются в ситуации, а моя администрация сделает все, чтобы поддержать людей в Авроре в это невероятно сложное время", - заявил он.

фото, видео: metro.co.uk, hedenverchannel.com, youtube.com

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