Семин: "Динамо" обязано пройти "Фейенорд"

{1-} Киевское «Динамо» обязано пройти голландский «Фейенорд» в квалификации Лиги чемпионов.

Об этом заявил главный тренер столичной команды Юрий Семин, передает «Чемпионат.com».

«Перед нами стоит задача выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Ее никто не отменял. Да, «Фейенорд» - серьезный соперник. Но и у нас команда не менее серьезная» - заявил наставник киевлян.

«Сейчас у нас две главные задачи. Сначала мы должны обыграть киевский «Арсенал» в премьер-лиге, а затем – «Фейеноорд» в Лиге чемпионов», — подчеркнул Семин.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 20 июля состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. По ее итогам киевскому «Динамо» предстоит сыграть с нидерландским «Фейеноордом».

Фото: ФК «Динамо»

Новости по теме:

Лига Европы. Украинские клубы узнали соперников в третьем отборочном раунде

Кранчар предпочел бы сыграть в Лиге чемпионов с румынами

Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы

Суркис: Если мы хотим играть в Лиге чемпионов, не должны пенять на жребий