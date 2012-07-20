«Кривбасс» стал лидером Премьер-лиги, одолев «Черноморец»

{1-} После начала второго тура чемпионата Украины по футболы лидером Премьер-лиги стал криворожский «Кривбасс», победивший «Черноморец» с минимальным счетом 1:0.

Игра была решена одним голевым моментом с участием Младена Бартуловича и Джабы Канкавы: грузин обыграл нескольких оппонентов, отдал мяч хорвату, который, так же «качнув» защиту «Черноморца», вернул мяч на Канкаву в центр штрафной.

Футболист «Кривбасса» обыграл вратаря одесситов, не оставив Безотосному никаких шансов – 1:0. Случилось это в середине первого тайма, на 25-й минуте.

В послематчевом интервью новый тренер «Кривбасса» Олег Таран (занявший пост после ухода Виталия Кварцяного – прим.ред.) признался, что ничего не знает о целях команды на сезон.

«Две победы есть, это уже хорошо», - заявил тренер.

«Кривбасс» - «Черноморец» 1:0 (1:0)

Голы: Канкава, 25 (1:0)



«Кривбасс»: Штанько; Шершун; Лобжанидзе; Федорив; Пашаев П. (Еслинек, 55); Бартулович; Петров К.; Канкава; Валеев; Матич (Дедечко, 89); Самодин (Антонов, 86)

«Черноморец»: Безотосный; Фонтанелло; Бергер; Сантана; Кутас; Леонардо; Бакай; Политыло (Терросо, 58); Ковальчук К. (Васин Д.Г., 84); Диденко (Бобко, 46); Бурдужан



Предупреждения: Лобжанидзе, 54; Дедечко, 90 - Диденко, 31; Фонтанелло, 38; Васин Д.Г., 92

Фото: Террикон

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