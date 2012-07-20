Растет число раненных в результате стрельбы в Колорадо

Число раненных в результате стрельбы в кинотеатре в американском штате Колорадо, по последним данным, составило 59 человек, число погибших не изменилось, сообщает в ночь на субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на начальника местной полиции Дэна Оутса (Dan Oates).

Ранее сообщалось о 12 погибших и 38 раненых, среди которых были женщины и дети.

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Трагедия произошла в ночь на пятницу в кинотеатре Century 16 Movie в Авроре, пригороде Денвера. Вскоре после начала премьеры нового фильма о Бэтмене "Тёмный Рыцарь: Возрождение легенды" злоумышленник в противогазе вошёл в кинозал через запасной выход, вскрыл ёмкость, содержащую слезоточивый газ, а затем открыл огонь по зрителям. Подозреваемого удалось задержать, им оказался местный житель - 24-летний Джеймс Холмс, сообщает РИА Новости.