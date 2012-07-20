Растет число раненных в результате стрельбы в Колорадо
20 июля 2012, 23:08
Число раненных в результате стрельбы в кинотеатре в американском штате Колорадо, по последним данным, составило 59 человек, число погибших не изменилось, сообщает в ночь на субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на начальника местной полиции Дэна Оутса (Dan Oates).
Ранее сообщалось о 12 погибших и 38 раненых, среди которых были женщины и дети.
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Трагедия произошла в ночь на пятницу в кинотеатре Century 16 Movie в Авроре, пригороде Денвера. Вскоре после начала премьеры нового фильма о Бэтмене "Тёмный Рыцарь: Возрождение легенды" злоумышленник в противогазе вошёл в кинозал через запасной выход, вскрыл ёмкость, содержащую слезоточивый газ, а затем открыл огонь по зрителям. Подозреваемого удалось задержать, им оказался местный житель - 24-летний Джеймс Холмс, сообщает РИА Новости.
По словам Оутса, Холмс подъехал к кинотеатру на собственном автомобиле, который припарковал у запасного выхода. В момент совершения преступления он был хорошо вооружён - на нём был бронежилет, а при задержании полицейские изъяли у злоумышленника автомат, дробовик и пистолет. Полицейские убеждены, что Холмс действовал в одиночку, и сообщников у него не было, отметил Оутс.
Соболезнования пострадавшим в результате трагедии, а также семьям погибших зрителей в пятницу вечером выразили представители Американской ассоциации владельцев кинотеатров (NATO). Они также поблагодарили сотрудников полиции и служб безопасности, которые своевременно и эффективно отреагировали на произошедшее.
"От лица всех членов и сотрудников Национальной ассоциации владельцев кинотеатров выражаем соболезнования жертвам этого страшного злодеяния и их семьям. Мы благодарны за быструю и эффективную реакцию со стороны полиции и спасателей. Безопасность посетителей была и остается приоритетом для владельцев кинотеатров. Члены ассоциации тесно работают с местными правоохранительными органами над пересмотром процедур безопасности", - говорится в заявлении ассоциации.
Национальная ассоциация владельцев кинотеатров в США заявила, что ее члены изучают вопрос об усилении мер безопасности после трагедии в Колорадо.