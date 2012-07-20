В Мексике произошло крупное ДТП: 20 погибших

{1-}По меньшей мере 21 человек погиб и 29 пострадали в Мексике в результате крупной автокатастрофы, которая произошла на территории западного штата Наярит. Как сообщили сегодня представители местных властей, автобус, направлявшийся на курорт Пуэрто-Вальярта /штат Халиско/, потерял управление на одной из автострад и упал в глубокий овраг, сообщает ИТАР-ТАСС.

Пострадавшие в ДТП, среди которых есть и дети, доставлены в госпитали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция пока не выдвигала версий насчет возможных причин автокатастрофы.

Фото: vesti.kz

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