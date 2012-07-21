С американской фермы сбежали полторы тысячи черепах

{1-}С черепашьей фермы, расположенной неподалеку от Саммервиля, штат Джорджия, сбежало около полутора тысяч ее обитательниц, пишет The Chattanooga Times Free Press. По словам владельца хозяйства Дэвида Драйвера, побег черепах стал для его бизнеса большим ударом.



Драйвер рассказал, что начал разводить черепах четыре года назад. Животных он продает в зоомагазины, а также отправляет в Китай, где их используют для приготовления блюд местной кухни. В Китай черепахи идут по 7 долларов за штуку, пишет Лента.ру.



Владелец черепашьей фермы предположил, что в побеге его питомцев виновны хулиганы. Как считает Драйвер, они сломали ограждение, расположенное у пруда, где жили несколько видов черепах. Получив возможность выйти за пределы своего вольера, черепахи сбежали и расселились по ближайшим водоемам.



О произошедшем Драйвер сообщил в полицию. Пока возможных виновников инцидента с черепахами не поймали.

Фото nemo.by

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