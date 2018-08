Red Hot Chili Peppers выступили в поддержку Pussy Riot

{1-}Вокалист рок-группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис надел на концерт в Санкт-Петербурге футболку с надписью "Pussy Riot", сообщает интернет-издание "Фонтанка.ру" со ссылкой на зрителей концерта, который прошел на стадионе "Петровский".

Таким образом американский коллектив выразил поддержку девушкам из российской панк-группы, которых арестовали за исполнение песни "Богородица, Путина прогони" в Храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года, пишет Лента.ру.

На 22 июля запланирован концерт Red Hot Chili Peppers на московском стадионе "Лужники".

Напомним, 2 июля оставшиеся на свободе участницы Pussy Riot вышли на сцену после выступления группы Faith No More и исполнили композицию антиправительственного содержания, а также проскандировали лозунги в поддержку своих товарок Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич. Затем участники Faith No More сыграли финальную песню, причем вокалист и клавишник надели цветные вязаные маски, как у девушек. Как сообщалось, зрители восприняли появление Pussy Riot неоднозначно.

В пятницу Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания Алехиной, Толоконниковой и Самуцевич под стражей на полгода. Они обвиняются в хулиганстве, за которое уголовный кодекс предусматривает до 7 лет лишения свободы. В защиту Pussy Riot выступили более 100 общественных деятелей, а бывший священник, актер Иван Охлобыстин написал патриарху Кириллу обращение с просьбой содействовать освобождению девушек, так как процесс над ними отрицательно сказывается на имидже РПЦ.

