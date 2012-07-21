Boeing 747 превращается в груду металлолома за 3 минуты

{1-}Списанные Boeing 747 в Великобритании отправляются на крупнейшее в стране "кладбище" старых самолетов на базе в аэропорту Котсуолд. Из лайнеров извлекают все ценное оборудование, после чего воздушный гигант буквально за несколько минут превращают в металлолом, пишет The Daily Mail.

В целом весь процесс длится около трех дней, в результате чего 230-тонный пассажирский самолет становится просто грудой железа, сообщает ТСН.

На первом этапе с Boeing снимают около 130 тонн оборудования - шасси, навигационную систему, всю электронику. Когда от гиганта остается один каркас, его подминает под себя экскаватор.

Весь процесс разрушения британские журналисты BBC, которые посетили базу, зафиксировали на видео. За три минуты от самолета стоимостью в 300 млн долларов остается куча искореженного металла. "Вторую жизнь" он получает уже как вторичный алюминий, используемый для изготовления банок для газированных напитков, коробок для печенья, велосипедных рам и дисков на автомобили.



Видео: youtube.com Фото: ВВС

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