В Одессе начнут производить первый украинский планшет

{1-} К концу 2012 года в Украине планируют начать производство первого украинского планшета. Новинка будет носить название Aura HD mobility, пишет Дело.

Призводить "украинизированный" планшет будет компания "Инфомир", которая сейчас занимается производством IPTV-приставок и медиаплееров.

Гендиректор "Инфомира" Александр Мараховский сообщил, что планшет будет работать на базе Android 4.0, но технических характеристик компания пока что не раскрывает.

В продажу новинка поступит по цене в 1699 гривен. Производство этого планшета перенесено из Китая в Украину, где и будет реализоваться. Производство гаджета Aura расположится в Одессе.

Компания подчеркивает, что планшет будет совместим с другими продуктами "Инфомира", такими как приставки и медиаплееры.

Конкурировать с новым продуктом будут такие компании, как Impression, Prestigio и Aspiring.

Как ранее сообщал Главред, в ожидании наступления экономического кризиса украинцы стали покупать меньше компьютеров и выбирают в основном дешевые модели. В свою очередь продавцы комьютерной техники ожидают падения продаж. Несбывшиеся прогнозы роста рынка в первом полугодии привели к накоплению на складах излишков, что заставляет розницу снижать цены. Улучшить ситуацию, как ни странно, может возможная девальвация гривны после осенних выборов, считают аналитики — стремясь сохранить сбережения, население часто вкладывает деньги в дорогую технику.

фото: doseng.org

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