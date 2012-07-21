В Крыму начали снимать фильм «Кавказская пленница-2»

21 июля 2012, 09:24

 

{1-} В Крыму, уже несколько дней идут съемки фильма «Кавказская пленница-2, или Новые приключения Шурика» – ремейка легендарной комедии Леонида Гайдая. Первый этап съемок проходил в павильонах «Мосфильма», после которого съемочная группа отправилась в Крым: поснимали в Судаке, сейчас работают в Ялте, передает сайт «Крым.Комментарии».
Детали истории держатся в строгом секрете, чтобы сохранить интригу.

Основная сюжетная линия остается в нетронутом виде (оставили даже некоторые цитаты), но история приобрела современный оттенок. Детали истории держатся в строгом секрете, чтобы сохранить интригу. «Мы не пытаемся перепрыгнуть великое творение. Это взгляд нашего поколения на ту версию. Костюмы, декорации, были воссозданы такие же, как у Леонида Иовича (Гайдая  – ред.). По духу мы пытаемся остаться в том великом кино», – рассказал режиссер картины Максим Воронков.

Правда, заметил, что в точности повторять фильм никто не собирается – авторы оставляют за собой право оригинальных мизансцен и пейзажей.

На главные роли Нины и Шурика пригласили молодых артистов - Анастасию Задорожную (в 1967 году - Наталья Варлей) и Дмитиря Шаракоиса (в старой версии фильма - Александр Демьяненко). Первая успела засветиться в проектах «Любовь в большом городе», сериале «Простые истины». Шаракоис известен по роли забитого ботаника Левина из сериала «Интерны». Кроме них в фильме задействован Геннадий Хазанов (товарищ Саахов), Николай Добрынин (Балбес), Сергей Степианченко (Бывалый), Семен Стругачёв (Трус).
Работа на площадке кипит – нужно успеть к 20 августа, на этот день намечено окончание съемочного процесса. Мы застали актеров в одном из ялтинских ресторанов, где снималась сцена застолья. Заслуженный артист России Михаил Богдасаров, который киноленте сыграл гостеприимного кавказца – депутата Мерима - уверен в успехе проекта. «У большинства зрителей фильм будет успешным. Кончено, у некоторых будет отторжение, потому что люди привыкли к тому фильму, но я уверен, что поклонники будут и у нас», – говорит он. Актер заверяет, что новая «Пленница» не повторит прошлогодний провал ремейка «Служебного романа», когда на фильм обрушилась не просто критика, а откровенная ругань со стороны зрителей и киношников. «Я знаком с теми, кто производит это все. И тот же «Служебный роман — 2» (компания «Enjoy Movies»). У них плохие сценарии, но для толпы это нормальное кино».

Как ранее сообщал Главред,сценарист Надежда Кошман заявила, что самым кассовым было советское кино. Любой фильм киностудии Довженко, снятый до 1992 года, прошел по экранам страны, которой уже нет, а ничего не было более кассового, чем советское кино – 200 миллионов зрителей. Какая страна могла таким похвастаться?

фото: crimea.comments.ua

 

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