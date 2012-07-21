Новые подробности стрельбы в США: убийца законно приобрел оружие

{1-} Американец Джеймс Холмс, подозреваемый в стрельбе по зрителям кинотеатра в штате Колорадо, приобретал оружие и боеприпасы в течение последних двух месяцев, причём на легальной основе, сообщил начальник полиции города Аврора Дэна Оутса (Dan Oates).

"Насколько я понимаю, всем оружием и боеприпасами, которые у него были, он владел легально", - заявил Оутс.

По его словам, за последние два месяца Холмс приобрёл в местных оружейных лавках четыре единицы оружия и около шести тысяч единиц боеприпасов к ним, передаёт РИА Новости.

Трагедия произошла в ночь на пятницу в кинотеатре Century 16 Movie в Авроре, пригороде Денвера. Вскоре после начала премьеры фильма о Бэтмене "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" злоумышленник в противогазе вошёл в кинозал через запасной выход, вскрыл ёмкость, содержащую слезоточивый газ, а затем открыл огонь по зрителям. В результате этого погибли 12 человек. Ранения, по последним данным, получили ещё 58 посетителей кинотеатра. Подозреваемого удалось задержать, им оказался местный житель - 24-летний Джеймс Холмс.

По уточнённым данным полиции, из 58 пострадавших в результате инцидента 30 человек находятся в больнице, из них 11 в критическом состоянии, отметил Оутс.

Ранее шеф полиции Авроры рассказал, что Холмс подъехал к кинотеатру на собственном автомобиле, который припарковал у запасного выхода. В момент совершения преступления он был хорошо вооружён - на нём был бронежилет, а при задержании полицейские изъяли у злоумышленника автомат, дробовик и пистолет. Полицейские убеждены, что Холмс действовал в одиночку. О том, что побудило подозреваемого к совершению преступления, не сообщается.

Президент США Барак Обама объявил национальный траур и принес соболезнования жертвам массового убийства в кинотеатре города Аврора.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

После трагедии в Колорадо американский лидер прервал свое предвыборное турне и вернулся в столицу страны.

фото, видео: metro.co.uk, hedenverchannel.com, youtube.com

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