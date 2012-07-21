Саша Попова начинает самостоятельно ходить

Жертва жестокого избиения в Николаеве Саша Попова уверенно идет на поправку, однако многим вещам ей предстоит учиться заново. Саша снова пытается ходить и уже сделала первые шаги в Николаевском центре реабилитации "Ингул".

20 июля при поддержке доктора и массажиста девушка зашла в бассейн, где вместе с мамой под наблюдением физиотерапевта сделала несколько самостоятельных шагов и даже немного проплыла, сообщает Novosti-n.mk.ua.

Сейчас пациентка находится под контролем ряда областных специалистов, корректирующих процесс реабилитации - как физиологической, так и психологической. Это длительный и кропотливый труд, результатами которого будут небольшие победы, пишут николаевские журналисты.

Напомним, 17 июля, Сашу Попову, которая полгода находилась на лечении в Николаевской больнице скорой помощи, выписали и перевезли в санаторий.



Мужчине, избившему Саши грозит до 15 лет заключения или пожизненный срок. Подсудимый Александр Косинов частично признает свою вину и говорит, что не хотел убивать девушку.

фото: Novosti-n.mk.ua

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